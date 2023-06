Chiều 25-6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết trong 2 tháng gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ cướp giật tài sản tại các tiệm vàng.



Thủ đoạn phạm tội giống nhau khi đối tượng đến các tiệm vàng giả vờ hỏi mua vàng, sau đó cướp giật tài sản rồi bỏ chạy. Lực lượng công an đã tích cực điều tra, làm rõ 3 vụ và truy bắt các đối tượng phạm tội.

Clip Cảnh báo thủ đoạn vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật tài sản

Theo đó, Công an huyện Chợ Gạo bắt giữ Ngô Thanh Trang (SN 1998; ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) - đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Ngọc Minh.

Khi bị bắt giữ, Trang khai mấy tháng gần đây, Trang tham gia cờ bạc qua mạng và bị thua bạc dẫn đến nợ nần. Để có tiền trả nợ, Trang điều khiển xe máy đến tiệm vàng Ngọc Minh rồi giả vờ hỏi mua vàng.

Đối tượng Ngô Thanh Trang vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật tài sản

Lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm, Trang giật sợi dây chuyền 10 chỉ vàng 24K (trị giá trên 56 triệu đồn)g rồi tẩu thoát. Sau đó, Trang đem sợi dây chuyền đến một tiệm vàng trên địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bán được trên 53 triệu đồng. Trả nợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại Trang tiếp tục dùng để đánh bạc và thua sạch.

Ngoài ra, Trang còn khai nhận trước khi gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng Ngọc Minh, Trang còn đến một tiệm vàng khác ở huyện Chợ Gạo cướp giật chiếc lắc tay 10 chỉ vàng 18K. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an huyện Chợ Gạo thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Thượng tá Dương Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Gạo, cho biết thành công của chuyên án này là nhờ sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh cùng sự hợp tác nhiệt tình của bị hại, của hệ thống camera an ninh trên địa bàn huyện đã hỗ trợ phát hiện và truy vết nhóm đối tượng này.

Cũng với quyết tâm cao trong truy bắt tội phạm, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Bảo Quốc (SN 2003; ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) sau một ngày gây án.



Quốc khai rằng do thua cờ bạc và thiếu tiền của nhiều người nên giả vờ hỏi mua vàng và giật chiếc lắc tay trị giá hơn 31 triệu đồng tại một tiệm vàng ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành.

Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản tại các tiệm vàng, Công an tỉnh Tiền Giang đã đề ra các biện pháp cụ thể, tập trung lực lượng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội.

Đồng thời, chỉ đạo công an các địa phương tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn người dân phòng, chống tội phạm.