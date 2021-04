Theo thông tin ban đầu, trường gà này do do Hoàng "cận" và một người tên Mãi hùn hạp "làm ăn" chung.



Clip bắt trường gà Hoàng "cận" ở Cái Bè

Trước đó, lúc 11 giờ cùng ngày, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP HCM (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tiền Giang đã triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền ở vườn cây ăn trái tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè.

Hiện trường bắt trường gà Hoàng "cận"

Công an tạm giữ 18 đối tượng có mặt tại nơi tổ chức đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 61 triệu đồng, 32 xe máy, 5 con gà đá, 1 bộ lắc tài xỉu, 11 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác...