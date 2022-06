Ngày 25-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Clip Lực lượng Công an bắt quả tang 19 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

Trước đó, qua tin tố giác của người dân, lúc 11 giờ 20 phút ngày 22-6, lực lượng của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Cái Bè và Công an xã Hậu Mỹ Bắc A tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 19 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất của ông Nguyễn Văn Giỏi (SN 1986; ngụ xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè).

19 đối tượng đá gà bị bắt quả tang

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ rất nhiều tang vật. Tụ điểm đá gà này do đối tượng Nguyễn Tấn Phúc (SN 1986; ngụ xã Hậu Mỹ Bắc A) đứng ra tổ chức.

Clip Bắt quả tang đối tượng có 2 tiền án đang tàng trữ ma túy

Tối cùng ngày, qua công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tỉnh 879C, đoạn thuộc xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Công an huyện Chợ Gạo phát hiện đối tượng đi trên xe máy có biểu hiện khả nghi nên đã chặn dừng, kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên người đối tượng đang giấu một bịch nylon, bên trong chứa tinh thể trong suốt. Làm việc bước đầu, đối tượng khai tên Bùi Văn Vũ (SN 1989; ngụ tỉnh Long An). Vũ thừa nhận số tinh thể trong suốt bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện là ma túy đá, có trọng lượng khoảng 1,7 gram, mua về để sử dụng.

Bùi Văn Vũ và tang vật

Vũ còn khai nhận bản thân có 2 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Công an huyện Chợ Gạo ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian gần đây, công an ở Tiền Giang liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, trong có tội phạm ma túy và đánh bạc. Kết quả, rất nhiều đối tượng bị bắt giữ.