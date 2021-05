Clip Công an Tiền Giang khống chế, bắt băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản

Ngày 8-5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Phòng Cảnh sát Hình vừa sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh cùng công an địa phương phá vụ án cưỡng đoạt tài sản, bước đầu đã bắt giữ 5 đối tượng.

Nguyễn Văn Điệp Em

Hà Duy Khánh

Trước đó, vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 7-5, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang Nguyễn Văn Điệp Em (SN 1992; ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và Hà Duy Khánh (SN 2002; ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản tại một quán giải khát ven Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 4 triệu đồng và 1 xe máy là phương tiện gây án.

Lê Văn Vương

Nguyễn Văn Phương

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan, gồm: Lê Văn Vương (SN 1989), Nguyễn Văn Phương (SN 1983) và Đồng Nguyên Ấn (SN 1986), cùng ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành.



Đồng Nguyên Ấn

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một số vũ khí tự chế và các chứng cứ liên quan.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản tại các quán giải khát trên địa bàn huyện Châu Thành và thị xã Cai Lậy.

Các đối tượng sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm, có cả súng

Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ các đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.