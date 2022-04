Tối 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can trên, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tiến hành khám xét tại một trụ sở làm việc của các bị can này.



Lực lượng chức năng có mặt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt tối 20-4

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, khoảng hơn 20 giờ tối 20-4, các lực lượng chức năng có mặt tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt trên đường Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội).

Lực lượng chức năng có mặt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt tối 20-4

Sau khi lực lượng chức năng vào trong, cửa bên ngoài trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được đóng lại

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định trong thời gian từ 4-1-2021 đến ngày 6-10-2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho các nhà đầu tư.