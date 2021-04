Ngày 5-4, tin từ Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc bầu cua ăn tiền với hàng chục đối tượng tham gia.

Bắt đá gà, lắc bầu cua ở TP Long Xuyên

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4-4, người dân ở xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên đến công an xã này trình báo phía sau nhà ông Dương Văn Lắm đang có nhiều người lạ mặt đến để đá gà và lắc bầu cua ăn tiền. Khoảng 20 phút sau, các đội nghiệp vụ thuộc Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng công an địa phương tiến hành "giăng lưới" toàn khu vực xung quanh sòng bạc này rồi ập vào vây bắt các đối tượng liên quan.

Khi phát hiện có lực lượng công an, hàng chục đối tượng bỏ chạy tán loạn. Một số khác nhảy xuống ao bùn phía sau nhà ông Lắm để thoát thân nhưng không thành. Do đó, 11 đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật là 2 bộ lắc bầu cua, 3 con gà đá, 5 cặp cựa sắt, 15 xe máy, 6 điện thoại di động các loại và 9,4 triệu đồng tiền mặt.

Các đối tượng cùng tang vật tại trường gà ở huyện Gò Công Tây

Trước đó, qua tin tố giác của quần chúng, vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 3-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Gò Công Tây kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 17 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại phần đất trống thuộc xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 4 con gà đá, 17 cặp cựa sắt, 10 xe máy, 17 điện thoại di động và hơn 120 triệu đồng.

Qua điều tra, tụ điểm đá gà trên do đối tượng Nguyễn Tấn Đạt (33 tuổi; ngụ xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây) đứng ra tổ chức.

Phòng Cảnh sát Hình sự bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Gò Công Tây tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Tại Cà Mau, qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện tại một địa điểm thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển có tụ điểm đá gà ăn tiền được tổ chức quy mô, thực hiện nhiều biện pháp để đối phó với lực lượng chức năng. Thêm vào đó, trường gà này được tổ chức gần mé sông, gần các vuông tôm nên các đối tượng rất dễ dàng tẩu thoát.

Một kế hoạch chi tiết, trong đó gồm lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự kết hợp cùng đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Ngọc Hiển đã được triển khai để "giăng lưới".

Vào khoảng 15 giờ ngày 1-4, lực lượng đã chia làm nhiều hướng bất ngờ đột kích vào trường gà này. Phát hiện lực lượng công an, nhiều đối tượng đang tham gia đá gà liền tháo chạy ra nhiều hướng khác nhau, nhưng đã có 32 đối tượng bị bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 8 con gà, 2 cặp cựa, 20 cuộn băng keo và số tiền hơn 150 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Trường gà ở xã Đất Mũi tổ chức rất quy mô và tinh vi

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng tham gia, trường gà trên do Mã Công Cuộc (SN 1970) và Đoàn Văn Trọng Thủy (SN 1970, cùng ngụ xã Đất Mũi) tổ chức trên phần đất phía trước nhà ông Tào Thanh Toàn, người địa phương. Trường gà trên nằm cách trục đường chính vài km, có nhiều lối thoát lại được che bạt lớn, cắm cột vững chắc và còn bán cả nước uống để phục vụ các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền.

Theo hồ sơ, trước đó vào ngày 24-2, Công an huyện Ngọc Hiển đã bắt được 13 đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền tại đây. Tuy nhiên, tụ điểm này vẫn tiếp tục hoạt động với thủ đoạn phức tạp và tinh vi hơn như bố trí canh gác, cảnh giới từ xa.