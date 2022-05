Sáng 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hậu (SN 1985; ngụ thị xã Tân Châu) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Clip Công an mật phục bắt Lê Văn Hậu

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 25-4, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thị xã Tân Châu đã mật phục, bắt quả tang Hậu đang trên đường đi giao ma túy cho người nghiện.



Đối tượng Lê Văn Hậu tại cơ quan công an

Khám xét trên người Hậu, công an thu giữ 1 bọc ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hậu, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 24 bọc ma túy đá và nhiều tang vật khác liên quan.



Ma túy đá lực lượng công an thu giữ từ Hậu

Tổng trọng lượng ma túy đá mà lực lượng công an thu giữ từ Hậu là 5,147 gram. Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận mua số ma túy đá từ một đối tượng lạ mặt ở TP HCM rồi đem về chia nhỏ, bán lại để kiếm lời.