Sáng 14-8, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao đối tượng Vàng Thị Sua (SN 1979, quê tỉnh Sơn La) cho Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông để điều tra theo thẩm quyền.



Lực lượng công an vây bắt đối tượng Vàng Thị Sua giữa đồi vắng. Ảnh C.A

Trước đó, ngày 11-8, Công an xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk tiếp nhận thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô việc đối tượng Vàng Thị Sua đang bị truy nã về tội danh "tàng trữ trái phép chất ma túy" có mối quan hệ anh em họ hàng với 1 người trên địa bàn xã Vụ Bổn.

Dẫn giải đối tượng Vàng Thị Sua về cơ quan công an. Ảnh C.A

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Vụ Bổn đã tổ chức xác minh lai lịch, nhân thân, mối quan hệ của đối tượng. Đến chiều 13-8, lực lượng Công an xã Vụ Bổn xác định được đối tượng Vàng Thị Sua đang ẩn nấp tại chòi rẫy thuộc thôn Thanh Thủy (xã Vụ Bổn). Đây là khu vực hẻo lánh, đồi núi, ít người qua lại, thuận lợi cho việc lẩn trốn của đối tượng.

CLIP: Công an vây bắt người phụ nữ bị truy nã trên đồi vắng

Được sự đồng ý của lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, chiều cùng ngày, lực lượng Công an xã Vụ Bổn tổ chức lực lượng để vây bắt. Nhận thấy đối tượng Vàng Thị Sua đang làm rẫy cùng người thân trên đồi vắng, lực lượng công an chia làm nhiều hướng áp sát và khống chế được đối tượng Vàng Thị Sua.