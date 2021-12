Ngày 8-12, thượng tá Danh Ngọc Thu - Trưởng Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - cho biết đã bắt được 4 đối tượng trong nhóm chém người gây thương tích, xôn xao dư luận.



Nạn nhân bị chém lìa bàn tay, nằm bất động trước khi được người dân đưa đi cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, tối 5-12, tài xế Huỳnh Thanh Tây (SN 1995; ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) chở thuê một nữ hành khách trên ôtô 16 chỗ từ An Giang về Kiên Giang. Khi đến khu vực công viên An Hòa (phường An Hòa, TP Rạch Giá), nữ hành khách này kêu anh Tây dừng xe để uống nước giải khát cùng nhóm bạn.

Trong lúc ngồi uống nước, bất ngờ có nhóm thanh niên khoảng 5 người đi trên 2 xe máy xông đến chém liên tục vào người anh Tây. Hậu quả, nạn nhân bị đứt lìa bàn tay trái, nhiều vết thương ở vùng ngực và vai.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên này rời khỏi hiện trường, anh Tây được người dân đưa đi cấp cứu.

Tài xế Tây bị chém nhầm khi uống nước ở công viên

Do biết hoàn cảnh gia đình anh Tây rất khó khăn, không có khả năng trả chi phí điều trị nên nhiều người đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế này bị chém nhầm để vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Theo bác sĩ Trương Công Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 5-12, sau khi tiếp nhận bệnh nhân Tây, bệnh viện cấp tốc tổ chức 2 ê-kíp phẫu thuật nối bàn tay và xử lý các vết thương cho bệnh nhân. Đến thời điểm hiện tại, bàn tay của bệnh nhân đã tạm ổn nhưng phải chờ theo dõi.