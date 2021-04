Trưa ngày 30-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại căn nhà của ông C.T.Ph. (SN 1962, ở xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An), nơi nghi phạm gây ra vụ nổ súng đang cố thủ hàng trăm cảnh sát vây chặt.

Các tuyến đường vào căn nhà ông Ph. đều được phong tỏa

Video clip ghi nhận hiện trường

Xe cảnh sát chặn các tuyến đường vào

Xe lực lượng cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường

Xe đặc chủng được huy động phục công tác vây bắt nghi phạm - Ảnh: Facebook

Các tuyến đường vào căn nhà nghi phạm cố thủ đều được kiểm soát chặt chẽ. Xe đặc chủng, chó nghiệp vụ đã được huy động đến hiện trường. Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng vây bắt nghi phạm cố thủ. Phía ngoài hiện trường, hàng trăm người dân hiếu kỳ liên tục kéo đến dõi theo vụ việc. Đến gần 14 giờ cùng ngày, nghi phạm Ph. đã được công an khống chế và dẫn giải khỏi ngôi nhà.



Căn nhà nghi phạm Ph. cố thủ sau khi bắn chết 2 người - Ảnh: Facebook

Lối vào căn nhà nghi phạm Ph. được phong tỏa chặt

Các tuyến đường gần hiện trường đều được cảnh sát phong tỏa

Rất đông người dân hiếu kỳ có mặt tại hiện trường

Người dân đứng hai bên đường theo dõi việc vây bắt nghi phạm

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, có một nhóm người đến nhà ông C.T. Ph. (SN 1962, trú xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An). Tại đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, sau đó mọi người nghe tiếng giống tiếng súng nổ liên tiếp. Sau nhiều tiếng giống tiếng súng nổ, một số người bỏ chạy ra ngoài, 2 người tử vong trong sân nhà ông Ph.. Được biết, ông Ph. nghi phạm gây ra vụ nổ súng sau đó vào nhà đóng cửa lại cố thủ.