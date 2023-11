Chiều 27-11, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang chỉ đạo tập trung lực lượng truy xét để sớm tìm ra thủ phạm gây ra vụ cướp táo tợn trên địa bàn.



Trước đó, khoảng 19 giờ 42 phút tối 26-11, một đối tượng mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy ghé vào cây xăng ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đổ xăng. Khi chủ cây xăng đang đổ xăng vào xe, lợi dụng sơ hở, đối tượng này sử dụng vật dụng giống chiếc liềm (dùng cắt lúa, cắt cỏ) kề vào cổ chủ, yêu cầu đưa tiền.

Clip: Kề liềm vào cổ cướp tiền chủ cây xăng

Sau khi lấy hơn 15,6 triệu đồng, đối tượng rồ ga xe máy bỏ chạy.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng đi xe biển số giả.

"Do trời tối, đối tượng mặc áo mưa nên khó nhận diện nghi phạm. Chúng tôi đang chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Tiên Phước tập trung khoanh vùng, truy xét đối tượng" - lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết.