Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tối 29-4, một số xe biển xanh và lực lượng cảnh sát mặc cảnh phục đã có mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) trên đường Tuệ Tĩnh (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để thực hiện việc khám xét. Nhiều cảnh sát cơ động đã có mặt trước trụ sở của Công ty AIC trên đường Tuệ Tĩnh để đảm bảo trật tự an ninh. Đến hơn 19 giờ, một số cán bộ viện kiểm sát đã có mặt và vào trong trụ sở Công ty AIC.



CLIP: Khám xét trụ sở Công ty AIC

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.



Ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: Phan Huy Anh Vũ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (hiện là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC; Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty AIC; Nguyễn Quang Minh, nguyên nhân viên Công ty AIC; Nguyễn Tiến Thu, nguyên nhân viên Công ty AIC; Hoàng Thế Quỳnh, nguyên nhân viên Công ty AIC; Nguyễn Công Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới; Ninh Văn Sinh, nguyên chuyên viên thẩm định giá Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới; Vũ Quang Ngọc, Phó Giám đốc Công ty liên doanh TNHH tư vấn y tế Medicosult Việt Nam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra đến nay xác định: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21-7-2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỉ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm Chủ đầu tư. Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh Dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, các cán bộ thuộc: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (Chủ đầu tư); Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC; Đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; Đơn vị Thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thần, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu để Công ty AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỉ đồng. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra kết luận hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận về việc khám xét tại trụ sở Công ty AIC: