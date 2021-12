Chiều 6-12, thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện khẩn trương điều tra, xác minh theo đơn tố giác của nạn nhân bị đánh nhập viện.

Clip Hai nngười dân bị đánh trọng thương

Ông Nguyễn Văn Kế (40 tuổi; ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) cho biết đã gửi đơn đến Công an tỉnh Long An trình báo việc ông và nhiều người trong gia đình bị nhóm đối tượng dùng hung khí hành hung gây thương tích nặng.

Hai nạn nhân bị đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu

Theo đơn trình báo, khoảng 20 giờ ngày 23-11, H.Q.T. (ngụ xã Anh Ninh Tây) dùng gạch, đá ném vào nhà bà Võ Thị Mái (mẹ ông Kế) và nhiều nhà khác. Sau đó, T. cùng con trai và một người khác xông tới tiếp tục đánh ông Kế đổ máu.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Thảo cùng Nguyễn Văn Lắm (em rể anh Thảo) và anh Nguyễn Văn Tiến (em anh Lắm) chạy ra can ngăn. Tuy nhiên, nhóm người này đã dùng lưỡi xẻng chém vào đầu anh Kế và Tiến gây thương tích nặng, máu chảy rất nhiều.

Nhận được tin báo, Công an xã An Ninh Tây đến hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy, để lại hung khí gồm lưỡi xẻng và nhiều vật chứng gây án. Số hung khí này đã được công an xã lập biên bản tạm giữ.

Ông Kế và anh Tiến được đưa đi Bệnh viện Xuyên Á Đức Hòa cấp cứu. Tại đây, ông Kế được chẩn đoán vết thương ở đỉnh đầu dài 5 cm, phải khâu 10 mũi và nhiều vết thương ở tay, vai, cẳng chân; Tiến bị chấn thương đầu với vết thương dài 5 cm, khâu 8 mũi, chấn thương đùi phải.