Chiều 28-7, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM đã thông tin về chuyên án khám xét vũ trường 030X8 ở số 8 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 hôm 24-7 vừa qua.

Phát hiện ma túy trong bóp và trên bàn trong vũ trường 030X8

Chân dung ông chủ vũ trường



Theo Công an TP HCM, khi khám xét vũ trường 030X8, các trinh sát phát hiện ma túy vương vãi khắp nơi, từ bàn của khách đến sàn nhà. Công an khám xét tủ của quản lý vũ trường và thu giữ một lượng ma túy đáng kể.

Ma túy được phát hiện trong tủ của quản lý vũ trường 030X8

Đáng chú ý, Công an TP HCM cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng công an đã ra lệnh tạm giữ chủ vũ trường do liên quan đến ma túy. Đó là ông Lê Văn Tiến (SN 1956, Việt kiều Mỹ). Ngoài ông Mỹ, công an còn tạm giữ 15 người để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị đưa từ Công an TP HCM về trại tạm giam Chí Hòa

Trước đó, ngày 24-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã lập hồ sơ xử lý các lỗi vi phạm xảy ra tại vũ trường 030X8. Khoảng 300 người có mặt tại vũ trường này được đưa về trụ sở để làm rõ, đồng thời kiểm tra ma tuý. Kết quả, hơn 102 người dương tính với ma tuý.

Thiếu tá Huỳnh Lê Hoàng Vũ thông tin về vụ việc