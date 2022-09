Chiều 7-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Thế Giáp (SN 1984; ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về hành vi giết người. Nạn nhân là Hoàng Anh Tuấn (SN 1982; ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá).



Phạm Thế Giáp

Tại cơ quan điều tra, Giáp khai nhận Giáp và nạn nhân là giáo viên dạy bộ môn thể dục tại Trường THCS Nguyễn Du nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Clip Nam giáo viên cung cấp lời khai sau khi đâm chết đồng nghiệp

Ngày 6-9, Giáp lên phòng giáo viên tại trường để xem lịch báo giảng thì va chạm với thầy Lê Phước Hảo (cũng là đồng nghiệp với Giáp), sau đó Giáp và Hảo xảy ra đánh nhau thì được mọi người can ngăn, nên cả 2 bỏ về.

Giáp tại cơ quan công an

Đến chiều cùng ngày, Giáp lên trường dạy học và đi ngang chỗ thầy Tuấn thì Giáp bị thầy Tuấn hăm dọa là sắp tới sẽ kêu người đánh Giáp (theo Giáp thì thầy Tuấn cùng phe với thầy Hảo). Giáp không nói gì mà bỏ đi nhưng trong lòng rất lo sợ.

Đến sáng 7-9, sợ bị Tuấn đánh nên khi đến trường dạy học, Giáp mang theo cây dao với mục đích để phòng thân.

Sau khi đến nhà đa năng trong lúc đợi học sinh đến học, Giáp thấy thầy Tuấn đi ngang nhìn Giáp với ánh mắt xem thường và cười đểu nên cơn nóng giận nổi lên.

Hiện trường vụ án

Giáp đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để trấn an tinh thần nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân. Giáp liền cầm dao đi xuống căn tin tìm thầy Tuấn. Sau khi mua chai nước, Giáp tiến đến bàn của thầy Tuấn đang ngồi và đặt chai nước xuống, đồng thời cầm dao đâm một nhát vào ngực làm thầy Tuấn té ngã. Giáp tiếp tục đâm thêm 9 nhát dao nữa vào người làm thầy Tuấn tử vong.



Sau khi đâm chết đồng nghiệp, Giáp bẻ lưỡi dao, quăng tại sân trường; còn cán dao Giáp vứt xuống sông rồi đến công an đầu thú. Tại cơ quan công an, nam giáo viên này đã ôm mặt khóc trong lúc cung cấp lời khai.