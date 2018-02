Clip: Nam thanh niên táo tợn vào cửa hàng cướp 2 điện thoại Iphone 6

24/02/2018 16:39

Ngày 24-2, Công an phường 4 (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đang điều tra vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 23-2, một nam thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi điều khiển xe máy vào cửa hàng điện thoại di động A.T. (đường Phạm Thái Bường, phường 4). Đến đây, nam thanh niên hỏi mua điện thoại iPhone nên chủ cửa hàng đưa ra 2 chiếc Iphone 6 cho người này xem.

Hình ảnh tên cướp được camera ghi lại. Ảnh: Camera cửa hàng A.T

Lợi dụng lúc người chủ làm việc khác không để ý nên nam thanh niên này liền cướp 2 chiếc điện thoại bỏ chạy ra xe rồi nổ máy phóng đi về hướng trung tâm TP Vĩnh Long. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường 4 vào cuộc điều tra, chủ tiệm đã trích xuất hình ảnh của đối tượng tại camera của cửa hàng đưa lên Facebook nhờ cộng đồng mạng truy tìm kẻ cướp.

Sau khi cướp được 2 chiếc điện thoại, tên cướp đem bán tại một cửa hàng điện thoại di động khác ở phường 4. Tuy nhiên, do chủ tiệm nhận dạng được tên cướp do chủ cửa hàng A.T đưa lên mạng. Biết bị phát hiện, đối tượng đành "bỏ của chạy lấy người".

Clip đối tượng xem 2 Iphone 6 rồi cướp bỏ chạy

Công an phường 4 đã lập biên bản, tạm giữ 2 chiếc iPhone 6 mà đối tượng bỏ lại để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ca Linh