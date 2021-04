Ngày 20-4, Công an xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh, TP HCM) đang lập hồ sơ vụ trộm đột nhập vào nhà trọ trên địa bàn lấy đi 3 xe máy.

Rạng sáng 15-4, 3 thanh niên đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm đã đột nhập vào một nhà trọ trên đường số 1 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) trộm 1 xe máy hiệu Vario, 1 xe hiệu Exciter và 1 xe máy hiệu Wave. Các xe này đều là của người thuê trọ.

Clip ghi lại cảnh kẻ gian trộm 3 xe máy

Camera ghi lại cảnh kẻ trộm đột nhập nhà trọ lúc 3 giờ 14 phút và rời đi lúc 4 giờ 10 phút ngày 15-4.

Anh N.H.K.D. (bị mất xe) cho biết, sáng 15-4, hai vợ chồng anh xuống lấy xe đi làm thì hoảng hốt phát hiện xe của anh và vợ không còn ở khu vực để xe. Kiểm tra camera thì thấy xe của anh đã bị kẻ trộm lấy đi.

Nguyên nhân ban đầu có thể do một phụ nữ trong nhà trọ ra ngoài quên khóa cửa nên bị kẻ gian lẻn vào lấy xe. Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Tân Nhựt đã khẩn trương lấy lời khai, lập biên bản và bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Bình Chánh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.