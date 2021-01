Ngày 21-1, tin từ Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết đang tạm giữ nhóm nam, nữ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sử dụng chất ma túy sau khi bị phát hiện tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.



Phát hiện 14 nam, nữ dương tính với ma túy tại phòng karaoke

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke 204 trên đường Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng 403 có 17 khách (14 nam và 3 nữ), có độ tuổi từ 21 đến 47 tuổi và có biểu hiện sử dụng ma túy. Nhóm thanh niên này có hộ khẩu thường trú tại An Giang, Vĩnh Long, Thái Bình, TP Cần Thơ và TP HCM.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ trong phòng nhiều bọc nylon chứa tinh thể màu trắng và nhiều viên nén (nghi là ma túy tổng hợp) nằm khắp nơi trong phòng cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau đó, tổ công tác đã đưa 17 khách cùng 4 nhân viên của quán về công an phường làm việc. Qua test nhanh, phát hiện 14 đối tượng dương tính với chất ma túy nên bàn giao cho Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.