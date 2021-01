Chiều 27-1, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Ngô Vĩnh Quý (SN 1991; ngụ xã Long Thuận, thị xã Gò Công) để điều tra làm rõ về hành vi dùng búa chém trọng thương 3 người tại quán giải khát.

Clip truy bắt do bạn đọc cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, chị Kiều Ngọc Hân (SN 1992; ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đang uống nước tại quán Du Thuyền thuộc xã Long Thuận, thị xã Gò Công thì Quý có biểu hiện giống như đang "ngáo đá", mang theo một cây búa bất ngờ xông vào quán chém liên tiếp nhiều nhát (khoảng 4-5 cái) vào đầu và người của chị Hân gây thương tích.

Ngô Vĩnh Quý bị khống chế

Chị Hân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nứt sọ não.

Công an thị xã Gò Công lập tức đến hiện trường truy bắt Quý để ngăn chặn Quý tiếp tục gây nguy hiểm cho người khác.

Tuy nhiên, Quý cầm búa cố thủ, đe dọa ai bước đến gần sẽ chém chết. Khi thấy công an, Quý bỏ chạy nên nhiều công an đã xông vào khống chế. Trong lúc truy bắt, Quý dùng búa chém 1 chiến sĩ công an trúng vào đầu. Rất may, nhờ có nón bảo hiểm nên chiến sĩ này chỉ bị thương nhẹ. Ngoài ra, 1 dân quân tự vệ cũng bị Quý chém gãy xương sườn.