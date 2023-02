Vào khoảng 0 giờ 30 ngày 5-2, nhận được tin báo có một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập tại một con hẻm ở đường Lê Hồng Phong, phường An Hòa, TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) cầm hung khí chuẩn bị đi "hỗn chiến" với nhóm thanh niên khác, Công an phường An Hòa đã nhanh chóng bố trí lực lượng đến nơi kiểm tra. Qua đó, đã vây bắt được 46 đối tượng, thu giữ gồm 27 cây dao, kiếm, rựa, chĩa 3 mũi và 1 thùng chai "bom xăng" tự chế.

Clip Kịp thời vây bắt 46 thanh thiếu niên mang hung khí đi hỗn chiến

Điều đáng nói là trong nhóm đối tượng trên, có người trước đó đã từng vi phạm và bị xử lý về hành vi mang hung khí đi đánh nhau.

Nhóm 46 thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí đi hổn chiến thì bị Công an phường An Hòa bắt giữ

Hung khí và "bom xăng" tự chế được công an thu giữ

Việc kịp thời bắt giữ các đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, Công an phường An Hòa đã ngăn chặn những hậu quả xấu mà nhóm đối tượng này có thể gây ra cho người khác.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập dùng hung khí đánh nhau. Nhờ công tác nắm tình hình, lực lượng công an ở Kiên Giang đã sớm bắt giữ ngăn chặn, tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra.