Các cửa hàng online và những tín đồ chuyên mua sắm qua mạng vẫn truyền tai nhau câu chuyện lừa đảo khó tưởng tượng.



Mua điện thoại nhận khúc gỗ

Thấy iPhone giá thanh lý từ một cửa hàng online chuyên kinh doanh điện thoại với giá rẻ, anh H. đặt mua. Khi mở gói hàng, anh H. không thấy iPhone mà chỉ thấy khúc gỗ mục. Đem câu chuyện của mình lên nhóm kín bán hàng online chia sẻ, anh H. nhận được nhiều chia sẻ, chỉ ra thêm những chiêu thức lừa tương tự.

Là nạn nhân trong vụ án Nguyễn Văn Đô cùng đồng phạm cầm đầu lừa đảo, anh N.H (30 tuổi, ngụ TP HCM) cho biết: "Các đối tượng lập Facebook đăng bán điện thoại giá rẻ hơn thị trường từ 30%-50%. Khi tôi chuyển cọc mua iPhone, người bán hàng không liên lạc được. Có hàng trăm người đã bị lừa từ 1 triệu đến 11 triệu đồng".

Mua hàng online.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bà Thu Cúc (cán bộ đã nghỉ hưu) kể do thường lên Facebook xem các mặt hàng gia dụng, thấy có cửa hàng rao bán bùi tai, hứa hẹn không vừa ý có thể đổi trả, cam kết hàng nhập khẩu từ Mỹ, Nhật nên bà đặt mua. Lần đầu, bà Cúc đặt mua một bộ đồ bơi cho cháu nội giá 300.000 đồng. Khi mở gói hàng, bà thất vọng vì chất liệu rất tệ, đường kim mũi chỉ cẩu thả. Bà Cúc nhắn tin qua Facebook để phản ánh thì ngay lập tức bị chặn liên lạc.

Ngoài ra, bà Cúc còn bị "dính" quả lừa khi mua miếng dính tường, kính mát, thuốc giảm đau… Hỏi lý do vì sao để bị lừa nhiều lần, bà Cúc nói: "Do tin tưởng họ quá. Trong nhà cũng có người bán hàng qua mạng nên tưởng ai cũng buôn ngay bán thẳng như nhà mình. Chưa kể, khi đến giao hàng, người giao cũng muốn cho nhanh để còn đi giao chỗ khác nên tôi cũng nhận cho nhanh, tránh làm phiền họ".

Theo Bộ Công an, lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều đối tượng đăng Facebook rao bán khẩu trang, nước rửa tay giá rẻ. Khi khách hàng chuyển tiền cọc, các đối tượng nhanh chóng rút tiền, chặn Facebook và số điện thoại. Với chiêu thức này, nhiều đối tượng đã lừa hàng trăm triệu đồng.

Phải tố cáo khi bị lừa

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Phó Chánh Tòa Hình sự - TAND TP HCM, cho rằng hoạt động bán hàng qua mạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho cả người mua lẫn người bán nhưng nhiều chủ hàng kinh doanh không có lương tâm nên khách hàng bị lừa.

"Có người bị lừa ngại tố cáo vì nghĩ số tiền không lớn. Tuy nhiên, các nạn nhân ngoài việc đăng thông tin cảnh giác trên các hội, nhóm bán hàng online thì nên liên kết tố cáo chủ cửa hàng lừa đảo đến cơ quan chức năng. Nếu chứng cứ rõ ràng, số tiền lừa đảo đủ khởi tố thì chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc. Việc bán những mặt hàng không như quảng cáo, "treo đầu dê bán thịt chó" sẽ bị xử lý các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Lừa dối khách hàng" với khung hình phạt rất nghiêm khắc" - bà Thủy cho biết.

Còn theo bà Vũ Thị Xuân Nhuệ - Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự VKSND TP HCM - khi chuyển tiền mà nghi ngờ hoặc xác định bị lừa đảo, việc đầu tiên cần làm là gọi cho ngân hàng trình bày sự việc, yêu cầu trợ giúp. Sau đó, đến chi nhánh gần nhất mà kẻ lừa đảo dùng để nhận tiền nhờ chặn giao dịch, đồng thời trình báo công an.

"Nếu kẻ lừa đảo chưa kịp rút, ngân hàng có thể chặn giao dịch, phong tỏa trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nạn nhân phải báo công an để họ làm việc với ngân hàng thì việc phong tỏa tiền lừa đảo mới đúng quy định. Trong nhiều trường hợp như cuối tuần, hiệu quả nhất vẫn là yêu cầu ngân hàng can thiệp ngay lập tức, sau đó đến công an trình báo. Việc rủi ro khi mua bán hàng qua mạng là điều không tránh khỏi, cần chọn những nơi bán hàng uy tín, có địa chỉ rõ ràng và kiểm tra trước khi nhận hàng" - luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP HCM, khuyến cáo.

Chủ cửa hàng sập bẫy khách Công an TP HCM cho biết đang tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo của Nguyễn Phương Nhã Uyên (SN 2000; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM). Uyên lên trang Facebook của chị Nguyễn Thị Tường V. (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) đặt mua 10 hộp sữa trị giá 7,5 triệu đồng, yêu cầu giao đến chung cư Nguyễn Thiện Thuật (quận 3, TP HCM). Đến nơi, Uyên nhận hàng, trả tiền nhưng lấy lý do không mang đủ tiền, lên nhà lấy thêm rồi ôm 10 hộp sữa bỏ trốn. Cũng với thủ đoạn trên, Uyên lừa lấy 10 hộp sữa (trị giá 8,4 triệu đồng) của chị Trần Kim N. (ngụ quận 5). Lân la làm quen trên mạng, chị V. và chị N. phát hiện ra Uyên nên đã lên kế hoạch bắt nóng kẻ lừa đảo.