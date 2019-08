Theo đó, bị cáo Trần Kiều Trang (47 tuổi; ngụ quận 6, TP HCM) bị tuyên 14 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị The (57 tuổi; ngụ Bến Tre), 20 năm tù; bị cáo Cai Văn Chung (36 tuổi; ngụ tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu), 12 năm tù; bị cáo Nguyễn Quốc Huy (35 tuổi; ngụ Bến Tre), 19 năm tù; bị cáo Nguyễn Hữu Lộc (25 tuổi; ngụ Bến Tre), 18 năm tù; bị cáo Phạm Thanh Toàn (47 tuổi; ngụ Bến Tre), 12 năm tù và bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi), 7 năm tù cùng về tội "Giết người". Ngoài ra, các bị cáo Huy, The, Lộc còn bị tuyên phạt thêm từ 6-8 năm tù, cùng về tội "hủy hoại tài sản".

Các bị cáo đứng trước HĐXX

Theo bản án sơ thẩm, vì cho rằng cha mình là ông Trần Văn R. (74 tuổi, giám đốc một công ty kinh doanh thức ăn thủy sản ở huyện Bình Chánh, TP HCM) không quan tâm đến gia đình, sống chung như vợ chồng với "vợ nhỏ" là bà Võ Thị C. (42 tuổi) và giao quyền quản lý, định đoạt nhiều tài sản có giá trị lớn trong công ty nên Trang nảy sinh ý định "xử" dằn mặt bà C.

Hiện trường của vụ án

Tháng 3-2017, Trang gặp The để nhờ thuê người đánh dằn mặt bà C. với giá 250 triệu đồng. The liên hệ với cháu mình là Tuấn, sau đó Tuấn rủ thêm các tay giang hồ khác là Lộc, Huy và Toàn để cùng nhau thực hiện với giá 80 triệu đồng. Các đối tượng trên đồng ý tham gia và "bắt tay" với "tay trong" là tài xế Cai Văn Chung (tài xế riêng của ông R.).

Bị cáo Trang và đồng phạm lúc bị bắt

Đêm 4-10-2017, hay tin bà C. trên đường di chuyển từ TP HCM về chi nhánh của công ty ở Kiên Giang, Toàn cấp tốc liên hệ qua điện thoại với Chung để nắm tình hình, sau đó liên lạc với Huy và Lộc để 2 bị cáo này dùng xe máy đuổi theo xe ô tô chở ông R. và bà C.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Chung lái ô tô chở ông R. và bà C. trên quốc lộ 61C từ TP Cần Thơ hướng về Kiên Giang (thuộc địa phận xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) thì bị Huy vượt lên chặn đầu xe. Lộc mở cửa xe, dùng kéo đâm 2 nhát vào bụng và đùi bà C. Huy dùng chai xăng mang theo tưới lên xe ô tô để đốt khiến ông R. và bà C. bị bỏng nặng. "Tay trong" là Chung cũng bị bỏng nhẹ. Ngoài ra, 100 triệu đồng bà C. mang theo trong giỏ cũng bị thiêu rụi trên xe. Thực hiện xong "hợp đồng", Huy và Lộc nhanh chân tẩu thoát về Bến Tre. 13 ngày sau, tất cả các bị cáo trên đã bị bắt khẩn cấp.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, trong đó, do bị bỏng quá nặng nên ông R. đã tử vong. Bà C. bị thương tật 77%.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo, tuyên giữ nguyên bản án sở thẩm mà TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên vào tháng 11-2018.

Bản án sơ thẩm cũng buộc bị cáo Trang và gia đình phải bồi thường cho bà C. tổng cộng 2,3 tỉ đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã chấp nhận hủy một phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Trang đối với bà C., vì bị cáo Trang không trực tiếp gây thiệt hại cho bị hại.