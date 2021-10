Tối 12-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Phạm Ngọc Định (SN 1989; ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) - đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm.

Đối tượng Phạm Ngọc Định tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, khoảng tháng 1-2019, Nguyễn Hoàng Bửu (ngụ thị xã Tân Châu) trong lúc chơi game bắn cá đã xảy ra mâu thuẫn với Trịnh Nguyễn Thanh Tùng, chủ tiệm game ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Bị Tùng đánh nên Bửu chạy ra phía trước tiệm kêu bạn mình là Định và Võ Văn Thứ đang ngồi uống cà phê gần đó. Cả 3 cùng nhau rượt đuổi, đánh Tùng gây thương tích 19%.

Gây thương tích xong, Định rời khỏi địa phương nên bị Công an TP Châu Đốc ra quyết định truy nã nguy hiểm về tội "Cố ý gây thương tích". Sau khi bỏ trốn, Định đi nhiều nơi sinh sống để trốn truy nã.

Phạm Ngọc Định lúc bị bắt tại Phú Quốc

Khoảng 21 giờ ngày 10-10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ Định khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.



Hiện đối tượng truy nã Phạm Ngọc Định đã được di lý vào đất liền, bàn giao cho Công an TP Châu Đốc tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.