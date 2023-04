Khoảng 11 giờ ngày 12-4, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Định đã bắt được Võ Thị Bích Hạnh (SN 1989; ngụ phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), là đối tượng bị truy nã do trốn thi hành án phạt tù.



Võ Thị Bích Hạnh tại cơ quan công an

Trước đó, Hạnh bị toà án tuyên phạt 2 năm tù giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, sau khi có quyết định thi hành án phạt tù giam của tòa án, Hạnh bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã.

Trong thời gian bỏ trốn, lực lượng Công an đã nhiều lần vận động gia đình để đưa Hạnh ra đầu thú nhưng đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành. Qua công tác nắm tình hình, khi biết Hạnh vừa di chuyển từ tỉnh Gia Lai xuống TP Quy Nhơn (Bình Định) và đang tạm trú tại một chung cư trên địa bàn phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, lực lượng chức năng lập tức lên phương án truy bắt thành công.