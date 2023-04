Chiều 14-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp với các cơ quan báo, đài quý I/2023.

Thông tin về vụ cán bộ Trại tạm giam Long Tuyền thuộc Công an TP Cần Thơ vừa bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao bắt tạm giam, đại tá Hồ Trung Lập – Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết qua công tác thanh tra, Công an TP Cần Thơ chủ động phát hiện cán bộ trại tạm giam Long Tuyền có dấu hiệu sai phạm, vi phạm về quy định trong giam giữ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ.



Đại tá Hồ Trung Lập trả lời tại buổi họp báo quý

Công an TP Cần Thơ đã chủ động bàn bạc với VKSND cùng cấp để điều tra, làm rõ, xử lý cán bộ sai phạm.

Tuy nhiên, do sự việc này thuộc thẩm quyền của VKSND Tối cao nên ngày 12-4, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, đội trưởng đội quản giáo và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thượng úy Nguyễn Duy Đạt, cán bộ đội cảnh sát bảo vệ Trại Tạm giam Long Tuyền về cùng tội "Lạm quyền khi thi hành công vụ".

Ông Dũng được điều chuyển về công tác tại Trại tạm giam Long Tuyền cách đây khoảng 3 năm. Trước kia, ông Dũng từng giữ chức vụ là Trưởng Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều.