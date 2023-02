Ngày 19-2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Mblup Êban (24 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm gần 600 triệu đồng.



Lực lượng công an chốt chặn, bắt giữ Y Mblup Êban

Trước đó, trưa 16-2, Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) nhận tin báo của anh Nguyễn Văn T. (ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà cạy két sắt lấy trộm gần 600 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an huyện Krông Ana đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đến khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng. Xác định đối tượng chưa thể tẩu tán tang vật, chưa đi xa nên công an đã tổ chức bao vây, chốt chặn nhiều hướng ra vào huyện.

Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Y Mblup Êban để điều tra về hành vi trộm cắp gần 600 triệu đồng

Đến 17 giờ ngày 17-2, lực lượng công an đã bắt giữ Y Mblup Êban tại xã Ea Bông, huyện Krông Ana khi đối tượng này đang chuẩn bị đón xe khách trốn xuống TP HCM.

Tại cơ quan công an, Y Mblup Êban khai nhận sáng 16-2 đã đột nhập qua cửa thông gió vào nhà anh T. Khi thấy camera an ninh, Y Mblup Êban lấy áo trùm kín mặt rồi bẻ gãy ném ra sau vườn. Sau đó,Y Mblup Êban đập phá két sắt, lấy toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát. Số tiền trộm cắp, Y Mblup Êban chỉ mang đi một phần, còn lại đem đến cất giấu ở bụi cây sau nhà anh T.