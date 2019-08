Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Đình Trung (SN 1996, thường trú xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả mạo cơ quan tổ chức".



Đối tượng truy nã Trần Đình Trung. Ảnh công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 1-2019, Trung dùng giấy CMND giả mang tên một người thường trú tại tỉnh Khánh Hòa để thuê ôtô 7 chỗ hiệu Kia Sorento màu trắng của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kiều Mỹ Hạnh ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Khi thuê được ôtô, Trung đã dùng thủ đoạn làm giả CMND và giấy đăng ký ôtô mang tên chủ xe để cầm cố xe lấy 300 triệu đồng tại một tiệm cầm đồ ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Đến tháng 2-2019, Trung tiếp tục dùng CMND giả để đến Công ty TNHH Liên hợp vận tải và du lịch tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng để thuê một ôtô hiệu Fotuner. Sau đó vài ngày, Trung mang xe đến tỉnh Đắk Lắk, tiếp tục làm giả giấy tờ của chủ xe trên rồi mang đi cầm tại một cửa hàng ở huyện Ea H’Leo lấy 300 triệu đồng.

Công an quận Thanh Khê và Công an huyện Hòa Vang đã tiếp nhận đơn tố cáo của bị hại và hiện các cửa hàng trên đã giao nộp tài sản mà Trung cầm cố cho cơ quan công an.

Tuy nhiên, kết quả xác minh tại địa phương, nơi Trung đăng ký thường trú cho hay đối tượng đã đi khỏi nơi cư trú và hiện không rõ tung tích. Công an TP Đà Nẵng đề nghị ai phát hiện đối tượng Trần Đình Trung thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, ĐT: 069260254 hoặc báo cho cơ quan công an, VKS gần nhất.