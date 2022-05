Ngày 23-5, Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn... kiểm tra, xử lý hàng loạt lò "độ" xe trái phép trên địa bàn, thu giữ số lượng lớn phương tiện, phụ tùng để phục vụ quá trình điều tra.



Thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 30-4, 1-5 và mùa du lịch hè 2022, bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 với phương châm "Lấy người dân là chủ thể, trung tâm, mọi hoạt động của CSGT phải bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân", ngày 20-5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra các tiệm sửa xe nghi là lò "độ" xe trên địa bàn.

Công an thu giữ nhiều xe "độ" và phụ tùng trong quá trình kiểm tra

Qua kiểm tra 5 địa điểm (tại quận Gò Vấp, quận Tân Bình, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi) phát hiện: 20 "xe" độ; 8 khung xe đang lắp ráp; 2 xe máy có biển số nhưng đang thay đổi kết cấu; 3 xe máy không biển số; 2 xe máy không có giấy đăng ký xe cùng nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ Công tác đã bàn giao cho Công an địa phương tạm giữ nhiều "xe" độ, xe thay đổi kết cấu và nhiều linh kiện, phụ tùng phục vụ "độ xe" để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 23-5, Công an quận Gò Vấp, TP HCM bất ngờ đột kích vào lò "độ" xe có tên Red Leo Racing" trên đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp. Theo nguồn tin, chủ lò "độ" là một facbooker có tiếng tên là H.Đ.T. Người này từng tổ chức nhiều giải đua xe ở Cần Thơ và Bình Dương. T. làm nghề "độ" xe được khoảng 7-8 năm, được giới "quái xế" đặt biệt danh là "thợ đua".

Công an quận Gò Vấp khẳng định lò "độ" xe của T. từng nhiều lần bị kiểm tra, xử phạt hành chính nhưng vẫn tái phạm.