Liên quan đến vụ "đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt", ngày 10-10, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt đã có kết luận điều tra.



Từ đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt đề nghị VKSND cùng cấp truy tố các bị can: Trần Công Xuân (còn gọi là Chín Xuân, 52 tuổi; ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt), Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi), Hồ Thanh Hải (33 tuổi) - cùng về tội "Huỷ hoại tài sản"; Trịnh Thanh Tú (30 tuổi) về tội "Che giấu tội phạm"; Nguyễn Minh Tới (39 tuổi; cùng ngụ quận Thốt Nốt) về tội "Không tố giác tội phạm".

Trần Công Xuân lúc bị bắt. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo kết luận, Nguyên, Hải, Tú và Tới cùng là người làm công chăm sóc đàn gà (khoảng 100 con gà đá độ) cho Chín Xuân tại trại nuôi gà trong khuôn viên nhà Xuân ở phường Thới Thuận. Bản thân 4 bị can này nhận thức Chín Xuân là đàn anh, là người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới "giang hồ", nên rất nể phục Xuân, không dám làm sai lời.

Ngày 26-6-2020, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyên dùng ly uống bia đập trúng vào mặt anh L.T.L ở phường Thốt Nốt, gây thương tích 27%.

Sau khi gây án, Nguyên nhờ vợ Chín Xuân đi thương lượng, khắc phục hậu quả 10 triệu đồng cho bị hại, bị hại hứa sẽ làm đơn xin bãi nại và không yêu cầu xử lý hình sự.

Tuy nhiên, với kết quả điều tra và giám định thương tích như trên nên Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyên về tội "Cố ý gây thương tích". Vụ án được giao cho thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thốt Nốt thụ lý điều tra.

Sau khi nhận quyết định khởi tố bị can, Nguyên báo cho Xuân. Xuân nói: "Vụ án của mày là do thằng Huyên nó hại mày". Do không hiểu rõ pháp luật nên khi nghe Xuân nói vậy, Nguyên cho rằng ông Huyên xử ép, từ đó căm thù thiếu tá Huyên.

Khuya 29 và rạng sáng 30-9-2020, Nguyên cùng Hải mang theo can xăng đến nhà thiếu tá Huyên, sau đó phóng hỏa đốt nhà. Ngọn lửa bùng cháy, thiếu tá Huyên và người thân thoát ra ngoài an toàn. Sau khi gây án, Hải nói cho Tới biết việc đã đốt nhà của ông Huyên.

Xuân nghe Hải nói lại việc đã đốt nhà của ông Huyên nên dặn hạn chế ra đường và nếu bị bắt thì không khai tên mình. Sau đó, Nguyên đã nhờ Tú đục bỏ số khung chiếc xe máy đã sử dụng khi gây án.

Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan. Nguyên, Hải, Tú và Tới đã khai nhận hành vi phạm tội. Riêng bị can Xuân tỏ ra quanh co, ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt nhận định Xuân có vai trò chủ mưu, kích động, xúi giục dẫn đến việc Nguyên, Hải đốt nhà thiếu ta Huyên.

Nguyên, Hải, Tú và Tới có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo. Xuân có 3 tình tiết tăng nặng là phạm tội có tính chất côn đồ, dùng thủ đoạn có khả năng gây hại cho nhiều người và tái phạm do có tiền án về tội "Đánh bạc" nhưng chưa được xóa án tích.