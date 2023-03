Ngày 13-3, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Loan (SN 1987; ngụ đường Lê Thành Đồng, phường Hải Thành, TP Đồng Hới) về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".



Đọc lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hoàng Thị Kim Loan

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2021 đến tháng 10-2022, với thủ đoạn lừa chuyển nhượng sổ đất và mạo danh chủ tài khoản Facebook để vay mượn tiền, Hoàng Thị Kim Loan đã liên kết với một số đối tượng khác, lừa đảo chiếm đoạt của 2 người phụ nữ ở TP Đồng Hới với số tiền 16 tỉ đồng.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị X. (ngụ xã Quang Phú) và Nguyễn Thị L. (ngụ phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới).

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình xác định Hoàng Thị Kim Loan cùng với một số đối tượng khác còn lừa đảo hơn 10 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để chiếm đoạt với tổng số tiền trên 25 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.