Ngày 12-8, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Bắc Từ Liêm, cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 bị can là Nguyễn Thị Hồng (SN 1963, trú tại Thường Tín, Hà Nội) và Đỗ Văn Hà (SN 1954, trú tại Tiền Hải, Thái Bình) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.



Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin về vụ án

Theo Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, sáng 2-8, nhận tin báo về việc một số người bị bắt giữ trái pháp luật tại khu đất TH1, cơ quan công an và các ban, ngành, đoàn thể của phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) đã vận động, thuyết phục nhân viên bảo vệ lô đất TH1 mở cửa nhưng không thành. Do tính cấp thiết của vụ việc, lực lượng công an đã cắt khóa nhưng bị một số đối tượng bên trong dùng cát ném vào mắt, dùng lời nói đe dọa, cản trở thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi vào được trong lô đất, Công an quận Bắc Từ Liêm đã giải cứu 4 cán bộ, nhân viên trường Pascal, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, gồm: Đỗ Văn Hà, Nguyễn Thị Hồng, Nghiêm N.A. (SN 1993, trú ở quận Hoàn Kiếm) và Vũ T.L. (SN 1960, trú ở huyện Thanh Trì). Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Hà và Nguyễn Thị Hồng để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Riêng hai đối tượng Vũ T. L. và Nghiêm N. A., cơ quan điều tra quyết định trả tự do và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng bắt giữ 1 người trong vụ án - Ảnh: GIANG LONG

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc, theo Trung tá Ngọc do bà Lê Thị Bích Dung, Phó Giám đốc Công ty TDS và bà Trần Kim Phương, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TDS, đang có tranh chấp dân sự về hợp đồng đầu tư từ lâu. Công an quận Bắc Từ Liêm đã có sự phân công giải quyết từng vụ việc theo quy định, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động phòng ngừa nhưng vẫn xảy ra sự việc đáng tiếc ngày 2-8.

Về thông tin Công an quận xác định có vụ bắt giữ người trái phép hay không, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc cho biết không có chuyện dàn dựng để bắt người như tố cáo, kết quả xác minh ban đầu xác định có việc bắt giữ nhóm người tại lô TH1. Khi lực lượng công an đến, cả 4 cổng vào tòa nhà đều khóa, lực lượng chức năng đã yêu cầu bảo vệ của công ty mở cổng nhưng không nhận được sự hợp tác.