Ngày 19-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đã bàn giao 16 đối tượng cho Công an huyện Chợ Gạo để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị tạm giữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 18-4, các trinh sát bí mật thâm nhập, nổ súng bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia đánh bài, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại phần đất trống ở ấp Mỹ Khương, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo. Các con bạc khai, tụ điểm cờ bạc do Văn Tấn T. (SN 1986; ngụ tại địa phương) đứng ra tổ chức.

Tại hiện trường, công an mời làm việc 16 người có mặt tại nơi đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm: 5 con gà trống đá; 1 cân đồng hồ; 6 cặp cựa sắt; 15 cuộn băng keo đã qua sử dụng; 19 mô tô các loại.... Cảnh sát còn tạm giữ trên người các đối tượng 13 điện thoại di động, 127 triệu đồng…

Thời gian gần đây, nhiều trường gà ở Tiền Giang liên tục bị Bộ Công an và Công an tỉnh triệt phá. Vì thế, mới đây, đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trong vụ Bộ Công an đã khám phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu ăn tiền với quy mô lớn vào ngày 7-3.

Ngoài ra, phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm chỉ huy, trinh sát phụ trách địa bàn các đơn vị, địa phương có liên quan đã để tụ điểm hoạt động kéo dài nhưng thiếu kiên quyết. Đại tá Nhựt chỉ đạo Công an huyện Châu Thành phải báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cấp cơ sở để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm, không cương quyết trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

Trước đó, chiều 7-3, Cục Cảnh sát hình sự, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang ập vào tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành. Trường gà gà này do Phùng Minh Hải (40 tuổi) đứng ra tổ chức trong thời gian dài với quy mô lớn.

Tại hiện trường, công an bắt 115 người, 18 con gà đá, 10 ô tô, 88 xe máy các loại, các loại sổ sách liên quan, dụng cụ đánh bạc và hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, công an xác định ngoài Hải còn có thêm 5 người khác cùng đứng ra tổ chức. Công an cũng đang làm rõ nguồn gốc một khẩu súng ngắn thu được của một đối tượng tham gia đánh bạc.