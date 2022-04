Ngày 22-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao động, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam).



Bà Nguyễn Phương Hằng

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Đại tá Quyên thông tin nội dung vụ án mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương giống như vụ án mà phía cơ quan điều tra, Công an TP HCM đã khởi tố liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng.



Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và Lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi như trên.

Suốt một thời gian dài, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream "bóc phốt", nhục mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo.

Tại Bình Dương, vào ngày 19-3, ngay Khu du lịch Đại Nam (khu du lịch Văn hóa, Du Lịch và Thể thao), ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng lò vôi, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) và bà Nguyễn Phương Hằng tham gia một chuỗi sự kiện đua ngựa, đua chó và giao lưu với bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong chương trình đua ngựa, đua chó, người dẫn chương trình gắn tên những người mà bà Hằng chửi trên mạng như Đức Hiển, Vy Oanh, Hàn Ni và một số người khác để đặt tên cho những con ngựa, con chó tham gia đua, cùng với đó là những lời bình luận vô cùng khiếm nhã.

Ông Dũng, bà Hằng cùng nhiều khán giả đến xem, reo hò, vỗ tay, cổ vũ cười đùa khi người dẫn chương trình đọc tên các con ngựa, con chó đó.



Chuỗi sự kiện này được phát trực tiếp trên các tài khoản mạng xã hội, với rất đông người xem.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, 6 người có đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng gồm: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, Nhà báo Hàn Ni, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Những người này tố giác bà Nguyên Phương Hằng về hành vi "Làm nhục người khác", "Vu khống" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".