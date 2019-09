Ngày 5-9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Cầm Bá Lâm, nguyên Chủ tịch xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) và các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ các hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, năm 2013, đối tượng Lê Sỹ Đông làm ăn thua lỗ, mất khả năng chi trả nợ nên Đông nảy sinh ý định xin cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới trùng lên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ.

Qua điều tra, xác minh, ông Cầm Bá Lâm, cùng một số cán bộ khác gồm Nguyễn Hoàng Ngọc, Cầm Bá Thường (cả 2 nguyên là cán bộ địa chính xã Bình Thắng); Lê Ngọc Nhân, Lê Văn Ngọc (nguyên cán bộ đo đạc) đã thực hiện các hành vi cấp chồng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiếp tiếp tay cho Đông.

Qua đó, Đông có cơ hội sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp sai quy định này để tiến hành các giao dịch dân sự như sang nhượng đất, thế chấp ngân hàng chiếm dụng hàng tỉ đồng.

Các đối tượng Lâm, Thường, Nhân, Văn Ngọc, Hoàng Ngọc đều bị khởi tố hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc bị khởi tố thêm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng đối tượng Đông bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.