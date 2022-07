Ngày 1-7, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm 3 sĩ quan giữ chức vụ phó giám đốc công an TP Hà Nội.



Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Theo đó, 3 tân Phó giám đốc Công an TP Hà Nội vừa được bổ nhiệm gồm: Đại tá Dương Đức Hải Trưởng phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội; Đại tá Phạm Thanh Hùng Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội và Đại tá Nguyễn Thành Long Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội).

Tại buổi lễ công bố, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, bày tỏ mong muốn sau khi được bổ nhiệm, 3 tân phó giám đốc nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ chung của công an TP Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ cao cả nhất là bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của thủ đô.

Ngoài 3 tân phó giám đốc trên, Công an TP Hà Nội hiện có 3 phó giám đốc đương nhiệm là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Trần Ngọc Dương.