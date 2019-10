Ngày 3-10, đoàn công tác Bộ Công an đã đến khảo sát đánh giá thực trạng tình hình, kết quả sử dụng camera an ninh, mạng xã hội trong công tác phòng chống tội phạm tại Công an TP HCM.



Tại buổi làm việc, Đại tá Đào Hải Đăng, Trưởng Phòng 5 - Văn phòng Bộ Công an, cho biết mục đích khảo sát là nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả ứng dụng công nghệ triển khai các mô hình camera giám sát an ninh trật tự, mạng xã hội để phục vụ công tác phòng chống tội phạm tại các địa phương. Đồng thời, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất về chính sách pháp luật, nguồn kinh phí, công nghệ, phương tiện. Từ đó, tham mưu Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP có những chủ trương, giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ để phòng chống tội phạm trong thời gian tới.

Đại tá Đào Hải Đăng, Trưởng Phòng 5 - Văn phòng Bộ Công an, phát biểu

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu - Công an TP HCM, thông tin công tác đầu tư hệ thống giám sát an ninh trật tự luôn được lãnh đạo Thành ủy, UBND TP quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhằm phủ kín và kết nối đồng bộ hệ thống camera trên toàn thành phố thành một hệ thống chung.



Việc này nhằm phục vụ công tác quản lý đô thị, hỗ trợ phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm; đồng thời chỉ đạo các UBND quận - huyện, phường - xã - thị trấn tập trung trang bị, vận động nhân dân và các nguồn lực xã hội tham gia, từng bước mở rộng, hoàn thiện hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại địa bàn dân cư theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".



Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu - Công an TP HCM, báo cáo tại buổi làm việc

Công an TP HCM đã xây dựng 2 đề án: "Xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" và "Ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác đảm bảo an ninh trật tự TP HCM giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025".



Hai đề án đã trình và được Bộ trưởng Bộ Công an cũng như Chủ tịch UBND TP HCM duyệt chủ trương thực hiện.

Theo Công an TP HCM, đến nay, 15/24 quận, huyện (187/322 xã, phường, thị trấn) đang triển khai ứng dụng mạng xã hội Zalo và 5/24 quận, huyện (52/322 xã, phường, thị trấn) đang triển khai ứng dụng mạng xã hội Facebook trong công tác phòng chống tội phạm; kết nối, tương tác, sử dụng qua điện thoại.

Hiện 24 quận, huyện (có 305/322 xã, phường, thị trấn) đã vận động xã hội hóa lắp đặt gắn 28.622 camera giám sát an ninh trật tự, với kinh phí 149.044.267.445 đồng. Hệ thống này được kết nối về trụ sở công an phường, xã, thị trấn và phân công cán bộ trực ban kết hợp với bảo vệ dân phố theo dõi, giám sát màn hình camera.

Qua các hệ thống camera giám sát và ứng dụng mạng xã hội, người dân đã cung cấp 1.224 tin báo có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng công an xử lý, khám phá 868 vụ, bắt 925 đối tượng và giải quyết nhiều vụ việc liên quan an ninh trật tự, góp phần đảm bảo, kéo giảm số phạm pháp hình sự chung trên địa bàn TP HCM.