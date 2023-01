Ngày 31-1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP HCM) cho biết vừa phối hợp với Công an quận 12, Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp là Phạm Văn Nu (SN 1986, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nu là nghi phạm thực hiện vụ trộm hơn 100 lượng vàng trên địa bàn quận 12.

Phạm Văn Nu đã bị bắt

Tại công an, Nu khai khoảng 22 giờ ngày 28-1 đã bắt xe ôm từ Bình Dương đến tiệm vàng K.T. ở đường Hà Huy Giáp (quận 12). Tại đây, Nu quan sát xung quanh và đợi thời điểm thích hợp ra tay trộm cắp.

Khi tiệm vàng K.T. tắt đèn, Nu đột nhập vào bên trong rồi lấy chìa khóa mở tủ, cho vàng vào ba lô.

Sau đó, Nu đi xe ôm về lại Bình Dương và giấu vàng tại nhà trọ. Nu chia nhỏ số vàng trộm được đi bán ở nhiều nơi và đã bán được 780 triệu đồng.

Theo trình báo của chủ tiệm, số vàng bị mất hơn 100 lượng gồm lắc, bông tai, dây chuyền, nhẫn…