Ngày 17-2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP HCM) cho biết đã phối hợp với Công an TP Thủ Đức bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Phân (SN 1972, quê An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo thông tin ban đầu, bà Phân giúp việc cho bà C. (SN 1955) tại chung cư Lexingtan, phường An Phú, TP Thủ Đức.

Nữ giúp việc cùng tang vật

Ngày 25-1, gia đình bà C. về quê ở tỉnh Thừa Thiên- Huế giao nhà lại cho bà Phân quản lý nhưng người này không quản lý, bỏ về quê điện báo cho bà C. biết rằng không lên làm giúp việc nữa.

Sáng 3-2, bà C. về lại TP Thủ Đức, kiểm tra tài sản trong tủ thì mất 47 lượng vàng nên trình báo cơ quan chức năng.

Làm việc với công an, bà Phân đã thừa nhận đã lấy 47 lượng vàng rồi bỏ về An Giang sau đó trốn qua Đồng Tháp.

Bà Phân khai rằng do thiếu nợ nên đã nghĩ quẩn, thấy chủ nhà để nhiều vàng hớ hênh nên trộm để trả nợ và tiêu xài.



Hiện công an đã thu hồi được 43 lượng vàng và 51 triệu đồng.