Ngày 12-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ các đối tượng dùng dao cướp xe ôm công nghệ.



Công an đã bắt giữ Trần Minh Hậu (SN 2004), Mai Anh Tiến (SN 2001) và L.T.N.H. (16 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM). Liên quan đến vụ việc, công an còn bắt giữ Nguyễn Văn Thành (SN 1988) và Phan Thanh Thống (SN 1988, đều ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo thông tin ban đầu, để có tiền tiêu xài, Trần Minh Hậu đã cầm đầu băng nhóm, rủ nhau dàn cảnh cướp tài sản.

Trước đó, công an nhận được tin báo về việc một số tài xế xe công nghệ bị cướp với cùng một thủ đoạn.

Theo đó, có một cô gái đặt xe ôm công nghệ. Sau khi tài xế chở đến đoạn đường vắng thì xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy áp sát và chặn đường. Một đối tượng dùng dao khống chế tài xế Grab để cướp điện thoại và tiền. Sau khi gây án, 2 thanh niên tăng ga tháo chạy, còn cô gái không trả tiền cho tài xế mà rời đi.

Sau đó, công an đã bắt giữ Hậu, Tiến và H. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản tại huyện Bình Chánh (TP HCM) và 1 vụ trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với thủ đoạn tương tự.