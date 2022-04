Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho biết hiện nay tội phạm công nghệ cao nở rộ với nhiều chiêu thức rất tinh vi. Nhóm tội phạm này hoạt động rất bài bản khiến người dân khó phát hiện, kể cả những người cảnh giác cao độ. Những chiêu lừa từ lâu như giả danh công an, viện kiểm sát hù dọa người dân vẫn còn.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định cơ quan công an không làm việc qua điện thoại. Nếu cần liên hệ thì công an sẽ gửi giấy mời, hẹn ngày giờ tại trụ sở chứ không bao giờ điện thoại, gửi thông báo qua zalo, viber, facebook.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an TP HCM đã phát hiện 33 vụ việc liên quan đến mua hàng, đầu tư tiền ảo trên mạng. Trong số này, công an đã khởi tố 2 vụ với 3 bị can và tiếp tục xác minh 31 vụ người dân trình báo.