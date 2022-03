Ngày 17-3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP HCM vừa phát đi thông báo về một kiểu lừa đảo.



Theo đó, chỉ một thời gian ngắn sau khi Bộ Công an triển khai việc cấp tài khoản định danh điện tử, đã xuất hiện những kiểu lừa đảo với chiêu bài kiểm chứng thông tin.

Cụ thể, thông qua câu chuyện cấp, xác thực tài khoản Định danh điện tử, các đối tượng tự xưng là công an sẽ đọc chính xác tên, số định danh, ngày tháng năm sinh (dữ liệu này của nạn nhân đã bị lộ, lọt trên mạng do nhiều nguyên nhân) để yêu cầu nạn nhân thực hiện nhiều điều. Ví dụ như yêu cầu nạn nhân đăng nhập vào webstie giả mạo giao diện cơ quan nhà nước để điền thông tin cá nhân, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP gửi về số điện thoại...

Sau đó, đối tượng dùng những thông tin trên đăng nhập các ứng dụng ngân hàng online, momo, zalopay... của nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản.

Công an TP HCM cho biết việc cấp số định danh điện tử thì người dân cần liên hệ trực tiếp cơ quan Công an cấp huyện, thành phố, tỉnh để thực hiện theo quy trình. Tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi "lạ" tự xưng cơ quan nhà nước, lực lượng công an mà cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản số, mã OTP... cho họ.