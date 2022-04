Liên quan đến vụ anh P.T.V. (27 tuổi, ngụ quận 12) bị đâm chết hôm 17-4, Công an TP HCM đã xác định được hung thủ là Lê Đăng Khoa (37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).



Trước đó, vào ngày 17-4, Khoa chạy xe máy đến nhà anh V. ở trên đường Tân Thới Hiệp 09 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) để nói chuyện.

Hiện trường vụ việc nam thanh niên tử vong hôm 17-4

Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn, Khoa dùng hung khí đâm gục anh V. rồi lấy xe máy tẩu thoát. Anh V. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 12 ráo riết truy tìm Khoa. Theo kết quả xác minh, ngày 18-4, Khoa đi xuống nhà nghỉ ở xã Trung An (huyện Củ Chi) thuê phòng để lẩn trốn. Kiểm tra nhà nghỉ, công an phát hiện Lê Đăng Khoa đã tự sát bên trong phòng.