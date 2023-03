Ngày 13-3, một nguồn tin cho biết bà Trương Thị Việt Hà (ngụ quận 3, TP HCM) đã có buổi làm việc với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM.



Buổi làm việc liên quan đến đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam). Bà Hà tố cáo bà Hằng đã có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình thông qua các buổi livestream.

Làm việc với Công an TP HCM, bà Hà cho rằng nếu bà Hằng đã ăn năn, nhận lỗi thì bà chỉ cần bà Hằng xin lỗi công khai.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Đồng thời, bà Hà nói rằng nếu bà Hằng nhận thức được hành vi của mình thì đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bà Hằng.

Bà Hà và bà Hằng từng là bạn bè thân thiết. Bà Hằng từng nhắn tin mượn tiền bà Hà nhưng sau đó tin nhắn này bị lộ. Hà Hằng đã lên mạng xã hội chửi bà Hà, và theo bà Hà, trong các buổi livestream, bà Hằng nói nhiều điều không đúng.

Do đó, tháng 5-2021, bà Hà gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an. Sau khi tiếp nhận đơn, Bộ Công an chuyển đơn của bà Hà đến Công an TP HCM giải quyết theo thẩm quyền.