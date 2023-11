Ngày 4-11, Công an TP HCM cho biết đã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Tấn Đạt (SN 1981) và Nguyễn Văn Giang (SN 1986) để điều tra về hành vi buôn lậu. Công an TP HCM cũng đang khẩn trương truy xét đối tượng còn lại.

Trước đó, Công an TP HCM phát hiện băng nhóm tội phạm do Ngô Tấn Đạt cầm đầu hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về tiêu thụ tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành.

Khám xét khẩn cấp kho hàng trên đường Hưng Phú, quận 8, Công an TP HCM thu giữ 3.948 điện thoại iPhone, 3 máy tính bảng,1 máy tính xách tay, 20 thiết bị định vị và các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan. Tang vật thu giữ ước khoảng 30 tỉ đồng.

Ngô Tấn Đạt

Nguyễn Văn Giang

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Giang về việc nhận và cất giấu điện thoại di động, máy tính bảng nhập lậu theo chỉ đạo của Ngô Tấn Đạt, Công an TP HCM ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập Ngô Tấn Đạt. Tiếp tục khám xét 4 địa điểm khác, công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 12-2021, Đạt đã móc nối với một người nước ngoài hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ. Đường dây này thuê nhiều đối tượng vận chuyển hàng lậu theo đường bộ từ Campuchia về TP HCM rồi giao Đạt.

Tang vật vụ án

Nguyễn Văn Giang có nhiệm vụ nhận hàng để cất giấu tại kho hàng trên đường Hưng Phú (quận 8) và trực tiếp giao điện thoại theo chỉ đạo của Đạt.

Đáng chú ý, Ngô Tấn Đạt sử dụng thủ đoạn chuyển tiền Việt thành tiền điện tử USDT để thanh toán cho một đối tượng tên A Múi.

Từ tháng 12-2021 đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng…, ước tính giá trị khoảng 300 tỉ đồng.