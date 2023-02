Trưa 9-2, Công an TP HCM đã đến làm việc tại trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 6 (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) tại số 130 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.



Theo ghi nhận, có 3 xe công vụ của công an đậu trước trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 6.

Trong thời gian vừa qua, Công an TP HCM đã điều tra các nhóm hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ; giả mạo trong công tác. Công an TP HCM đã mở rộng điều tra đến hàng loạt cá nhân và đơn vị.

Xe công vụ đậu trước trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 6

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM, thông tin đến nay Công an TP HCM đã khởi tố 89 bị can. Trong số này có Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; Trần Kỳ Hình (SN 1961, nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Từ năm 2014 đến tháng 8-2022, Trần Kỳ Hình đã trực tiếp hoặc thông qua bị can Trần Anh Quân (Quyền Trưởng phòng Kiểm định phương tiện cơ giơi) nhận tiền hối lộ của một số giám đốc Trung tâm đăng kiểm để ký duyệt mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đăng kiểm mặc dù các trung tâm đăng kiểm này chưa đủ các điều kiện đăng kiểm theo quy định.

Công an TP HCM đọc lệnh bắt Trương Duy Đức

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định: Hoàng Hữu Thịnh (SN 1992, nhân viên Trung tâm đăng kiểm 73-02D), Trương Duy Đức (SN 1982, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 15-05D), Hồ Ngọc Nam (SN 1989, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) và Trần Thế Khánh Hổ (SN 1989, nhân viên kỹ thuật của của Công ty TNHH Việt Net) đã bàn bạc thống nhất viết phần mềm để can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu và chỉnh sửa thông số kiểm định xe cơ giới.

Sau đó các đối tượng đem bán cho một số Trung tâm đăng kiểm (trong đó có Trung tâm đăng kiểm 71-02D) để sử dụng vào việc làm trái pháp luật trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới.

Ngày 17-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can đối với Hoàng Hữu Thịnh, Trương Duy Đức, Hồ Ngọc Nam, Trần Thế Khánh Hổ về tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.