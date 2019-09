Tối 27-9, một nguồn tin xác nhận với Báo Người Lao Động rằng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên. Đó là thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM.



Công an TP HCM cho biết hành động này nhằm ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản, giao dịch chuyển tên người khác. Chính vì vậy, Công an TP HCM đã đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất do Alibaba đứng tên.

Công an TP HCM đọc lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện

Lãnh đạo Công an TP HCM cho biết, thửa đất 1164 được chấp giấy chứng nhận cho Công ty CP Địa ốc Alibaba ngày 21-5-2019.

Đến nay, Công an TP HCM đã tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, Tổng Giám đốc Alibaba). Ngoài ra, Nguyễn Thái Lực (em ruột bị can Luyện) cũng bị Công an TP HCM bắt giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp nhưng chưa khởi tố bị can.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Luyện là kẻ chủ mưu, cầm đầu việc gom 600 ha đất nông nghiệp ở Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai phân lô bán nền. Các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán đất nền đối với 6.700 người để chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng. Công an TP HCM khẳng định Alibaba hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy đất nền làm mồi nhử khách hàng tạo niềm tin rồi chiếm đoạt tài sản.