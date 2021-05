Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'. Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM cũng đề nghị truy tố nhiều bị can khác do có hành vi liên quan



Kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nhận định ông Tất Cang với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM từ ngày 5-22-2016 đến ngày 7-1-2019, có trách nhiệm phụ trách Văn phòng Thành ủy; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án ngân sách đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, việc thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình, các chương trình đầu tư phát triển của Đảng bộ Thành phố.

Ông Tất Thành Cang tại cơ quan điều tra

Ngày 16-5-2017, ông Tất Thành Cang có bút phê "Đồng ý" vào Tờ trình số 1148 -TTr ngày 28-4-2017 của Văn phòng Thành ủy, với giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40.000 đồng/cổ phần cho 1 cổ đông chiến lược là sai theo quy định tại Điều 125 và điểm d khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp (thẩm quyền quyết định về giá bán thuộc về Hội đồng quản trị).

Ông Tất Thành Cang biết rõ việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá, thẩm định giá theo Điều 38 Nghị định 91/2015 của Chính phủ nhưng không chỉ đạo Văn phòng Thành ủy - đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá, thẩm định giá theo quy định. Hành vi của Tất Thành Cang đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Do đó, ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy tại Công ty SADECO (16,7%) là 184,2 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nhìn nhận quá trình công tác ông Tất Thành Cang có nhiều thành tích, có nhiều đóng góp cho TP HCM. Bên cạnh đó, quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, ông Tất Thành Cang nhận thức được thiếu sót của bản thân nên đề nghị xem xét giảm nhẹ trong quá trình truy tố, xét xử.

Trước đó, VKSND TP HCM yêu cầu xác định giá trị cổ phần của Công ty SADECO (thời điểm phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim) để xác định chính xác tài sản Nhà nước bị thất thoát.

Xác định có hay không tài sản Nhà nước bị thất thoát trong khoảng thời gian từ lúc Công ty SADECO chuyển nhượng 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim (năm 2017, đến lúc hai bên chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng, trả lại tiền và cổ phần cho nhau (năm 2019).

Về vấn đề này, ngày 25-3, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP HCM định giá toàn bộ tài sản, các khoản phải thu, phải trả của Công ty SADECO để làm cơ sở xác định thiệt hại trong việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.

Ngày 16-4, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp thành phố đã có kết luận định giá tài sản số 2161/KL-HĐĐGTS kết luận: thời điểm tháng 1-2017, giá trị tài sản của Công ty SADECO là 3.245 tỉ đồng, giá trị các khoản nợ phải trả là 481,4 tỉ đồng.

Đối với giá trị tài sản vô hình trong đó bao gồm có giá trị thương hiệu, lợi thế thương mại của doanh nghiệp. Công ty SADECO là doanh nghiệp luôn có kết quả kinh doanh tốt, các năm đều có lợi nhuận, tiềm năng, giá trị doanh nghiệp lớn, do đó giá trị thương hiệu và lợi thế thương mại của Công ty SADECO luôn là số dương. Để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra lấy giá trị thấp nhất (bằng 0 đồng) để tính giá trị tài sản vô hình của Công ty SADECO.

Căn cứ kết quả định giá của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự và các văn bản quy định liên quan đủ cơ sở xác định: Giá trị cổ phần của Công ty SADECO tại thời điểm phát hành cho Công ty Nguyễn Kim (tháng 1-2017) là: 162.571 đồng.

Như vậy, thiệt hại của việc Công ty SADECO trong việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là: (162.571 đồng cổ phần - 40.000 đồng/cổ phần) x 9.000.000 cổ phần = 1.103 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại cho vốn của UBND TP HCM là 485,3 tỉ đồng, vốn của Thành ủy TP HCM là 184,2 tỉ đồng, các cổ đông khác là 433,5 tỉ đồng.