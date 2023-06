Ngày 17-6, Công an TP HCM cho biết đang lập hồ sơ xử lý sai phạm xảy ra tại 3 nhà hàng trên địa bàn quận 1, TP HCM.



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM về việc tổng kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh nhạy cảm có bán bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử và sử dụng ma tuý trái phép; Công an quận 1 đã phát hiện sai phạm tại 3 nhà hàng trên địa bàn.

Cụ thể, các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đã phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra cơ sở kinh doanh Nazril Bar thuộc Công ty TNHH The Han (số 1, đường Trần Hưng Đạo, quận 1).

Công an phát hiện nhiều người dương tính ma túy

Công an đã ghi nhận cơ sở này vi phạm: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, vi phạm về dán tem rượu nhập khẩu đối với sản phẩm rượu nhập khẩu có độ cồn từ 5,5° trở lên; tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài khoảng thời gian từ 8 - 24 giờ hằng ngày. Lực lượng chức năng thu giữ 6 bình khí N2O, 10 bình sisha, 54 chai rượu; đưa 144 khách (47 nữ, 97 nam) về công an test ma túy, phát hiện 12 nam dương tính ma túy.

Thu giữ nhiều bình khí, shisha

Kết quả kiểm tra Nhà hàng cafe HO-ME (số 58 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) lực lượng công an phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể, nhà hàng này vi phạm hoạt động vui chơi giải trí quá giờ; kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất sứ; kinh doanh hoá chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp không có giấy phép.

Công an đưa về trụ sở test ma tuý 22 trường hợp 19 nam 3 nữ, kết quả 2 nam dương tính khai nhận sử dụng tại quán nhậu khác. Công an tạm giữ 3 bình N20, 5 bình Shisha.

Kết quả kiểm tra Công ty TNHH nhà hàng L.E.O (đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), công an tạm giữ 3 bình N20, 08 bình Shisha, 01 kiện thuốc hút shisha, 38 chai rượu ngoại các loại. Đưa 88 người về test ma túy thì có 1 nhân viên dương tính morphin.