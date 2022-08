Chiều 10-8, Công an TP HCM đã thông tin về vụ việc người dân phát hiện xác nam thanh niên tử vong bên lề đường ở huyện Nhà Bè (TP HCM).



Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an HCM, cho biết: Tối 6-8, Công an huyện Nhà Bè nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tử thi nam nằm bên lề đường có nhiều thương tích.

Xác định là án mạng nghiêm trọng nên đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP HCM, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhà Bè phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, điều tra, truy bắt thủ phạm sớm nhất.

Hiện trường vụ án mạng

Nạn nhân được xác định là anh Lê Hoàng Phúc (SN 1988, quê An Giang) là nhân viên xưởng gỗ. Xác minh ban đầu cho thấy anh Phúc có mối quan hệ với Đinh Trọng Tiến (SN 1983, ngụ quận 7). Khi công an đến nơi cư ngụ thì Tiến đã về Bến Tre nên Công an TP HCM cử một mũi trinh sát xuống đưa Tiến về TP HCM.

Đinh Trọng Tiến

Tại cơ quan công an, Tiến khai anh Phúc mượn Tiến 5 triệu đồng nhưng chưa trả. Tối 6-8, anh Phúc chạy xe máy từ Long An đến nhà Tiến ở quận 7 rủ đi nhậu. Trên đường đi, Tiến kêu anh Phúc trả 5 triệu đồng dẫn đến xảy ra mâu thuẫn.

Tiến đã lấy dao thủ sẵn đâm nhiều nhát khiến anh Phúc tử vong tại chỗ. Sau đó, Tiến về nhà thay quần áo rồi bỏ trốn.