Công an TP HCM thu giữ nhiều tiền, vàng từ các đối tượng phạm tội dịp Tết

Tối 10-2, Công an TP HCM cho biết trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2019, trên địa bàn xảy ra 48 vụ phạm pháp hình sự (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm trước).

Trong số 48 vụ án xảy ra, Công an TP HCM đã khám phá nhanh 33 vụ; thu hồi 1 ôtô, 4 xe máy, 2 sợi dây chuyền vàng, 42 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác.

Kẻ giật điện thoại du khách Úc trong dịp Tết bị tóm gọn



Về an toàn giao thông, trên địa bàn TP xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông khiến 9 người tử vong. Theo Công an TP HCM, con số này giảm 8 vụ so với Tết âm lịch 2018.

Một số vụ án đáng chú ý như vụ trung tá Huỳnh Trung Nghĩa (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy, Công an quận 1 vừa về hưu tháng 1-2019) đang đi trên đường, chứng kiến Nguyễn Lưu Thanh Nhân (SN 1994, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) giật điện thoại của du khách đã đuổi theo.

Ngay sau đó, trung tá Huỳnh Trung Nghĩa đã phối hợp với Phó trưởng Công an quận 1 và Đội trưởng CSGT, Trưởng Công an phường Bến Nghé (quận 1) tóm gọn kẻ cướp giật giao cho công an xử lý.





